В российском городе отчим несколько месяцев избивал двухлетнего мальчика

В Красноярске отчим несколько месяцев избивал двухлетнего мальчика

В Красноярске отчим несколько месяцев избивал двухлетнего мальчика. Об этом сообщил Telegram-канал Kras Mash.

По сведениям российского издания, 24-летний горожанин мучил ребенка на глазах матери. Однажды травмы у детсадовца заметила бабушка.

Женщина обратилась за помощью в полицию. Мальчика забрали из семьи, отправили в дом ребенка, а после отдали родственнице. Сейчас он находится под временной опекой.

Обидчика ребенка скоро отправят под стражу.

До этого стало известно, что житель Екатеринбурга беспричинно избил девушку на кассе в супермаркете. Горожанка выяснила, что обидчик проживает в доме рядом с магазином. После конфликта она встретилась с ним еще раз.

Российские правоохранители начали проводить проверку по факту случившегося.