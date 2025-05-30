В российском городе появилось загадочное граффити

Ura.ru: В Кургане появилось загадочное граффити

В Кургане появилось загадочное граффити. Об этом пишет Ura.ru.

Житель российского города заметил на улице Коли Мяготина столб со странным, по его словам, изображением. «Кто-то видит в нем котов, кто-то чертей. Еще замечают в картинке оленей, вигвам и персонажа всемирноизвестной медиафраншизы в жанре эпической космической оперы», — объяснил мужчина.

Журналисты агентства решили обратиться за комментарием к автору фестиваля стрит-арта в Кургане Александру Казанцеву. Они поинтересовались, относится ли данная работа к участникам его проекта. В свою очередь, Казанцев отметил, что он ничего не знает о создателе граффити.

Ранее сообщалось, что в Омской области на полях появились загадочные узоры. Уточнялось, что местные жители заметили круги и абсолютно симметричные квадраты сразу в нескольких местах.