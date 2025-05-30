Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
17:53, 30 мая 2025Моя страна

В российском городе появилось загадочное граффити

Ura.ru: В Кургане появилось загадочное граффити
Мария Винар

Фото: Olena Yakobchuk / Shutterstock / Fotodom

В Кургане появилось загадочное граффити. Об этом пишет Ura.ru.

Житель российского города заметил на улице Коли Мяготина столб со странным, по его словам, изображением. «Кто-то видит в нем котов, кто-то чертей. Еще замечают в картинке оленей, вигвам и персонажа всемирноизвестной медиафраншизы в жанре эпической космической оперы», — объяснил мужчина.

Журналисты агентства решили обратиться за комментарием к автору фестиваля стрит-арта в Кургане Александру Казанцеву. Они поинтересовались, относится ли данная работа к участникам его проекта. В свою очередь, Казанцев отметил, что он ничего не знает о создателе граффити.

Ранее сообщалось, что в Омской области на полях появились загадочные узоры. Уточнялось, что местные жители заметили круги и абсолютно симметричные квадраты сразу в нескольких местах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия предупредила об ответе на удар Taurus по ее территории

    Цены на электроэнергию в Германии рухнули

    Верховный суд США разрешил Трампу депортировать 500 тысяч мигрантов

    Небензя призвал Запад выбрать между русофобией и конструктивным диалогом

    Таксист-иностранец надругался над несовершеннолетней россиянкой во время поездки

    Стримера арестовали за похищение бывшей возлюбленной

    Армия России достигла самого высокого темпа наступления с начала 2025 года

    Microsoft решила обанкротиться в России

    Туристка подверглась групповому изнасилованию после ночи в клубе на курорте Испании

    Седьмой за день мирный житель пострадал от удара ВСУ в российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости