В сети появились фото 90-летней Софи Лорен

В сети появились фото 90-летней итальянской актрисы Софи Лорен с певцом Аль Бано

В сети появились фото итальянской актрисы и певицы Софи Лорен с певцом Аль Бано и разозлили последнего. Об этом сообщает газета L'Unione Sarda.

90-летняя артистка предстала на кадрах в белой блузке, черных брюках и платке с цветным принтом на голове. Также она надела жемчужные бусы и подчеркнула губы коричневой помадой. В то же время рядом со звездой позировали упомянутый исполнитель и швейцарский коллекционер автомобилей Даниэль Изели. Отмечается, что кадры были сделаны в доме Лорен в Женеве, Швейцария.

В свою очередь, Бано, который знаком с актрисой с 1970 года, заявил, что данные снимки, опубликованные Изели, не предназначались для посторонних глаз.

«Это были фотографии, которые мы сделали для себя, для семьи, а не для публикации. Мы с Софией уже давно дружим. Мы часто видимся — два-три раза в год. Мы никогда не делали снимки, чтобы распространить их. Для меня это предательство, я чувствую отвращение», — отметил певец.

Ранее в мае в сети также появились фото состарившейся звезды фильма «Робокоп», американского актера Кертвуда Смита.