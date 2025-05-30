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21:16, 30 мая 2025Мир

В США назвали условие для отказа Трампа от поддержки Украины

Болтон: Трамп может отказаться от поддержки Украины ради Нобелевской премии мира
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп может отказаться от поддержки Украины ради получения Нобелевской премии мира. Такое условие назвал экс-советник американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон в интервью El Pais.

«Все, что Трамп хочет — это Нобелевская премия мира. Он стремился к ней еще с тех пор, как ее получил Барак Обама — по его мнению, незаслуженно. Неважно, получит ли он награду за Украину, Ближний Восток или посредничество между Индией и Пакистаном», — заявил политик.

Он добавил, что глава Белого дома переключит внимание с украинского урегулирования на другие проблемы, когда поймет, что не сможет добиться быстрого результата. При этом Трамп не задумывается о политических последствиях, поскольку не планирует участвовать в следующих президентских выборах, отметил Болтон. Основной задачей для американского лидера является сохранение репутации и формирование хорошего впечатления о себе в будущем.

Ранее стало известно, что США не планируют направлять делегацию на переговоры России и Украины, которые могут пройти в Стамбуле 2 июня. Отмечалось также, что Трамп хочет увидеть подвижки в процессе урегулирования на Украине.

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