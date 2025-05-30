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12:14, 30 мая 2025Ценности

Валя Карнавал опубликовала фото в откровенном наряде

Певица Валя Карнавал снялась в топах от бикини и микрошортах
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @karna.val

Российская блогерша и певица Валя Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) показала фото в откровенном наряде. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 7,5 миллиона подписчиков.

23-летняя знаменитость снялась на бетонном полу в ванной. Она позировала в крошечном сером топе от бикини, поверх которого также надела белый топ с аналогичными треугольными чашками.

Кроме того, артистка примерила бежевый корсет с кремовыми микрошортами с рюшами, сделала прическу с эффектом мокрых прядей и нанесла макияж в коричневой цветовой гамме.

Ранее в мае возлюбленная основателя Telegram Павла Дурова Юлия Вавилова снялась в бюстгальтере и мини-шортах.

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