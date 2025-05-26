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19:42, 26 мая 2025Ценности

Возлюбленная Павла Дурова опубликовала фото в откровенном наряде

Возлюбленная Павла Дурова Юлия Вавилова снялась в бюстгальтере и мини-шортах
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @julivavilova

Возлюбленная основателя Telegram Павла Дурова Юлия Вавилова показала фото в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Избранница предпринимателя снялась в ванной в белой спортивной форме. Она надела бюстгальтер на тонких бретелях и облегающие мини-шорты с завышенной талией. Блогерша распустила волосы и дополнила образ широким золотистым кольцом на пальце.

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В подписи к кадру Вавилова указала, что утром занималась бегом и медитацией. «Когда-нибудь я начну получать удовольствие от бега», — отметила автор поста.

Ранее в мае сообщалось, что Павел Дуров купил Юлии Вавиловой роль в голливудском фильме за 400 тысяч долларов.

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