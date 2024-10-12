Экс-сотрудник Telegram: Болгар потратила $18 млн со счета Дурова на роскошь

Бывший пресс-секретарь «ВКонтакте» Георгий Лобушкин опубликовал полный текст комментариев Павла Дурова, которые он давал американской газете The New York Times, но она их не опубликовала. В октябрьской публикации издания мать детей Дурова Ирина Болгар заявила, что он не тот, за кого себя выдает, на самом деле он высокомерный педант, который жестоко обращался со своими детьми. По данным Лобушкина, некоторые важные детали, которые характеризуют бывшую партнершу Дурова, журналисты опустили.

Болгар потратила 18 миллионов долларов со счетов Дурова на люксовые бренды и ювелирные украшения

По словам Лобушкина, полный текст комментариев попал к нему от представителя Telegram, у которого он запросил информацию. Дуров передал The New York Times, что в 2019 году Дуров по обоюдной договоренности единовременно перевел Болгар семь миллионов долларов на поддержку троих их детей. Предполагалось, что каждый ребенок ежемесячно будет получать по 10 тысяч долларов, пока не достигнет 23 лет. Такие же суммы предприниматель переводит и старшим детям, которые родились в браке с Дарьей Бондаренко.

Утверждается, что по просьбе Болгар бизнесмен разбил платеж на две части с разными назначениями перевода. Так, перевод на пять миллионов долларов считался подарочным, а второй платеж, на сумму два миллиона долларов, был совершен с пометкой «поддержка детей». Позже, по словам Лобушкина, Болгар назвала эти средства «личными сбережениями», хотя на самом деле они предназначались детям.

После первого перевода Дуров позволял своей бывшей возлюбленной пользоваться его банковским счетом. Однако в 2022 году он заметил, что за несколько лет Болгар спустила на люксовые бренды и ювелирные украшения 18 миллионов долларов

«Ирина любит делать акцент на том, что она заботливая мать троих детей, но плохо скрывает свою патологическую страсть к роскоши», — написал Лобушкин.

Сама Болгар опровергла все высказывания Лобушкина, обвинив его во лжи. «Все понимают, что Дуров и его представитель врут, говоря о том, что мы не были парой, никогда не жили вместе, и что он еще в 2019 году заплатил алименты в размере 2 миллионов долларов на покрытие последующих расходов (...) Никакие деньги не компенсируют предательство», — отметила она в соцсети под снимком с детьми с отдыха на Мальдивах.

Он [Лобушкин] пишет о подарках, которые Дуров подарил мне много лет назад, а еще вспоминает все наши расходы за время семейной жизни, которые лишь демонстрируют типичный образ жизни семьи миллиардера. Но как его пресс-секретарь объяснит тот факт, что Дуров бросил детей, пропал и прервал все контакты? Я даже не могла дозвониться до него в экстренной ситуации

Ирина Болгар

По выражению бывшего пресс-секретаря «ВКонтакте», в первой половине 2023 года траты Болгар «вышли за нормы приличия», после чего Дуров ограничил ей доступ к своим банковским счетам. Примерно в это же время она подала заявление на единоличное опекунство и заявила о насилии Дурова над их детьми.

Как Болгар распоряжалась деньгами Дурова?

В интервью The New York Times Болгар рассказала, что в течение их романа они наслаждались роскошным образом жизни. Летом пара отдыхала на курорте площадью 116 акров на Сардинии, ежемесячно тратя на это по миллиону долларов, а остальное время проводила в Дубае, в расположенном на берегу моря пентхаусе с собственным лифтом.

Кроме того, по словам Болгар, они часто летали в Париж, Италию и Монако на частных самолетах. Дуров нередко преподносил ей щедрые подарки, в том числе ювелирные изделия люксового бренда Cartier.

Расточительность росла по мере того, как Telegram стал мировым хитом и закрепил за Дуровым статус миллиардера газета The New York Times

После расставания с бизнесменом Болгар продолжила вести роскошный образ жизни. На страницах в соцсетях она выкладывала фотографии, на которых позировала с детьми на фоне достопримечательностей ОАЭ, Италии и других стран. Вместе они гуляли у фонтана Треви в Риме, останавливались в роскошном отеле Burj Al Arab Jumeirah в Дубае и катались на яхте у острова Капри. В путешествиях Ирина передвигалась исключительно на частном самолете, покупала одежду и аксессуары люксовых марок и посещала элитные рестораны.

Ирина Болгар Фото: @missbolgar

В 2023 году Болгар подала в суд на Дурова и обвинила его в физическом насилии над младшим сыном

В марте 2023 года Болгар подала уголовный иск против отца своих детей в швейцарский суд. Она подчеркнула, что в период с 2021 по 2022 год Дуров пять раз применил физическое насилие к их младшему сыну.

Болгар утверждала, что в первый раз он ударил ребенка по спине, а во второй — потряс за плечи с такой силой, что с ног мальчика слетели ботинки. А однажды, по словам Ирины, Дуров схватил сына за ногу и пригрозил ему убийством.

Павел Дуров и Ирина Болгар с детьми Фото: @missbolgar

Сначала суд не стал рассматривать дело, поскольку между его подачей и последним случаем предполагаемого насилия прошло больше трех месяцев. В октябре Болгар подала апелляцию, и суд разрешил продолжить рассмотрение ее иска.

Бизнесмен перестал видеться с детьми в 2022 году и примерно в то же время прекратил выплачивать алименты. По словам Болгар, до этого он платил ей 150 тысяч евро в месяц, а сейчас она вынуждена содержать детей на свою зарплату в размере восьми тысяч швейцарских франков

Экс-сотрудник Дурова Лобушкин считает, что у Болгар мало шансов достичь успеха в суде. «Факт того, что все средства на самом деле изначально предназначались для детей, легко доказуем, поэтому сторона Дурова искренне выступает за реальное и конкретное разрешение вопроса в суде», — подытожил он.