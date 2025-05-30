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01:26, 30 мая 2025Бывший СССР

Военблогер назвал количество пропавших без вести солдат ВСУ

Военблогер Рожин: Более 400 000 солдат ВСУ пропали без вести
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Peter Druk / XinHua / Global Look Press

Количество пропавших без вести солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) превышает 400 тысяч человек. Их количество назвал военный блогер Борис Рожин в своем Telegram-канале.

«Бывший заместитель генпрокурора Украины Мамедов заявил в украинских СМИ, что ВСУ только пропавшими без вести имеют более 400 000 человек. Там может быть некоторый процент дезертиров и попавших в плен, но большинство это именно погибшие», — написал он.

Рожин также напомнил, что родственникам пропавших без вести, в отличие от семей официально признанных погибшими военнослужащих, не положены выплаты от государства.

Ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил о росте числа пленных солдат ВСУ. «Видим, что количество пленных со стороны Украины увеличилось в последнее время», — указал он.

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