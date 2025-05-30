Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:31, 30 мая 2025Бывший СССР

Военкоры рассказали об ударе по складам с закупленными в Сербии боеприпасами для ВСУ

ВС РФ ударили по складу под Одессой с закупленными в Сербии боеприпасами для ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Военкоры в Telegram-канале Win/Win сообщили, что российские войска нанесли удар по складу под Одессой, где хранились закупленные ранее у Сербии боеприпасы для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«По Одесской области нанесен ракетный удар. Их целью были склады с боеприпасами, которые удивительным образом прибыли из Болгарии и Албании и ранее были закуплены в Сербии», — говорится в публикации.

Как отмечает МК, также был атакован крупный склад боекомплекта в городе Изюм Харьковской области. Также ударом «Искандера» ВС РФ ударили по транспортно-логистическому центру ВСУ в Чугуеве, в этот же район были выпущены четыре ракеты типа Х-35.

Ранее в пресс-бюро СВР заявили, что «по поступающей к ним информации», оборонные предприятия Сербии поставляют боеприпасы Украине, делая это вопреки декларируемому властями страны нейтралитету.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Либо ты терпила, либо провокатор». Отказавшихся идти на штурм бойцов СВО обвинили в провокации после видео с костылями

    Президент Польши выступил против украинских бандеровцев

    Подросток узнал секрет и убил всю семью

    В России объяснили причины невозможности сместить Зеленского

    Зеленский поговорит с Эрдоганом о встрече с российской делегацией

    Военкоры рассказали об ударе по складам с закупленными в Сербии боеприпасами для ВСУ

    45-летняя певица Слава в нижнем белье снялась в гримерке

    Россиянам раскрыли популярные схемы дачных аферистов

    В Саудовской Аравии призвали Иран принять предложение США по ядерной сделке

    Американские сенаторы встретились с Зеленским и Ермаком в Киеве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости