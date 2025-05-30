Военкоры рассказали об ударе по складам с закупленными в Сербии боеприпасами для ВСУ

ВС РФ ударили по складу под Одессой с закупленными в Сербии боеприпасами для ВСУ

Военкоры в Telegram-канале Win/Win сообщили, что российские войска нанесли удар по складу под Одессой, где хранились закупленные ранее у Сербии боеприпасы для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«По Одесской области нанесен ракетный удар. Их целью были склады с боеприпасами, которые удивительным образом прибыли из Болгарии и Албании и ранее были закуплены в Сербии», — говорится в публикации.

Как отмечает МК, также был атакован крупный склад боекомплекта в городе Изюм Харьковской области. Также ударом «Искандера» ВС РФ ударили по транспортно-логистическому центру ВСУ в Чугуеве, в этот же район были выпущены четыре ракеты типа Х-35.

Ранее в пресс-бюро СВР заявили, что «по поступающей к ним информации», оборонные предприятия Сербии поставляют боеприпасы Украине, делая это вопреки декларируемому властями страны нейтралитету.