Возбуждено дело из-за ночной атаки на Курск

СК возбудил дело о теракте из-за ночной атаки ВСУ на Курск

Следственный комитет России (СКР) возбудил дело из-за ночной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курск. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Дело возбуждено по пунктам «а, в »части 2 статьи 205 («Террористический акт») УК РФ. Военные следователи осмотрели место происшествия и изъяли фрагменты летательных аппаратов с надписями на украинском языке. Устанавливаются причастные к атаке.

О налете украинских беспилотников врио главы Курской области Александр Хинштейн проинформировал в ночь на 30 мая. Он отметил, что в результате налета были повреждены как жилые дома, так и медицинские учреждения. В их число вошла городская клиническая больница № 1 имени Н.С. Короткова. Кроме того, урон был нанесен нескольким автомобилям, добавил он. Осколочные ранения получил мужчина, он находится в больнице.

