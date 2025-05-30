Вышедший из психбольницы россиянин получил срок за изнасилование и расправу над школьницей

В Белгородской области мужчину осудили за изнасилование и расправу над школьницей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.
Он признан виновным по статьям 131 («Изнасилование»), 132 («Насильственные действия сексуального характера») и 105 («Убийство с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера») УК РФ.
Как установил суд, в июле 2023 года 43-летний житель Яковлевского района выписался из психиатрической больницы, где находился на принудительном лечении из-за ранее совершенного преступления, и поселился у своего знакомого в поселке Разумное.
Днем 4 августа подсудимый в состоянии алкогольного опьянения увидел проходившую рядом с кладбищем 15-летнюю девушку. Воспользовавшись отсутствием свидетелей, он напал на нее и затащил на кладбище. Сначала он изнасиловал пострадавшую, а затем лишил возможности дышать. Чтобы скрыть следы преступления, он спрятал тело и уехал в Яковлевский район.
Девушку обнаружили на второй день поисков. Личность преступника установили по камерам наблюдения в районе происшествия.
Подсудимый признан вменяемым. С учетом совокупности преступлений суд приговорил его к пожизненному заключению в колонии особого режима. Также удовлетворены иски потерпевших о компенсации морального вреда.
Ранее сообщалось, что расправившегося с российской школьницей рецидивиста осудят без присяжных.