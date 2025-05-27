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16:42, 27 мая 2025Силовые структуры

Расправившегося с российской школьницей рецидивиста осудят без присяжных

На Урале убивший школьницу рецидивист не захотел суд с присяжными
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Житель Нижнего Тагила, который обвиняется в изнасиловании и расправе над 11-летней школьницей, сначала просил о процессе над ним с присяжными, но теперь передумал. Об этом сообщает РИА Новости.

Дело поступило в Свердловский областной суд с ходатайством обвиняемого о суде присяжных. Однако 27 мая на предварительном слушании мужчина передумал, поэтому дело будет рассматриваться судьей единолично. Отмечается, что это уже окончательное решение и изменить форму будет невозможно.

Мужчине предъявлено обвинение по статьям 105 («Убийство»), 127 («Незаконное лишение человека свободы»), 131 («Изнасилование») и 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

О случившемся со школьницей стало известно в начале сентября 2024 года. По данным следствия, в ночь на 31 августа злоумышленник надругался над девочкой в комнате общежития на улице Юности в Нижнем Тагиле, а затем сжал руками ее шею. Тело он оставил в подвале и сбежал из города. Его задержали в московском аэропорту.

Позже выяснилось, что мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за изнасилование.

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