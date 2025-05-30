Российский военкор озвучил главный вопрос СВО

Военкор Коц назвал способ обрушить разом дроны ВСУ главным вопросом СВО

Главный вопрос специальной военной операции (СВО) — что является способом разом обрушить все дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ)? Эту проблему озвучил российский военный корреспондент Александр Коц в Telegram.

Военкор отметил, что Российской армии еще есть, чему учиться, так как решение этой задачи все еще продолжается.

«Ответ на главный вопрос СВО — где та кнопка, которая разом обрушит на землю все вражеские дроны — еще не найден. Но мы на правильном пути и с каждым днем становимся сильнее», — написал в блоге журналист.

При этом Коц подчеркнул, что аналитики НАТО уже признают прогресс Российской армии и восхищены скоростью адаптации страны к ведению боевых действий.

Ранее сообщалось, что за время проведения СВО российские погранвойска разработали новую тактику — применение отделений мобильных действий.