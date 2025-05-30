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13:19, 30 мая 2025Россия

Российский военкор озвучил главный вопрос СВО

Военкор Коц назвал способ обрушить разом дроны ВСУ главным вопросом СВО
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Главный вопрос специальной военной операции (СВО) — что является способом разом обрушить все дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ)? Эту проблему озвучил российский военный корреспондент Александр Коц в Telegram.

Военкор отметил, что Российской армии еще есть, чему учиться, так как решение этой задачи все еще продолжается.

«Ответ на главный вопрос СВО — где та кнопка, которая разом обрушит на землю все вражеские дроны — еще не найден. Но мы на правильном пути и с каждым днем становимся сильнее», — написал в блоге журналист.

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При этом Коц подчеркнул, что аналитики НАТО уже признают прогресс Российской армии и восхищены скоростью адаптации страны к ведению боевых действий.

Ранее сообщалось, что за время проведения СВО российские погранвойска разработали новую тактику — применение отделений мобильных действий.

ЖЗЛ
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