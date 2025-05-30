Яна Рудковская показала мать в купальнике на пляже со словами «специально худела»

Яна Рудковская показала мать Светлану в купальнике в полный рост на Мальдивах

Российский музыкальный продюсер и ведущая Яна Рудковская показала мать Светлану Рудковскую в купальнике на пляже со словами «специально худела». Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей шесть миллионов подписчиков.

50-летняя знаменитость продемонстрировала кадр, где ее родительница позировала в полный рост в указанном слитном предмете гардероба черного цвета. Наряд оказался оформлен бретелями с декором в виде бабочек и глубоким П-образным декольте.

При этом в подписи Рудковская указала, что ее мать любит отдыхать на Мальдивах и тщательно готовилась к данной поездке. «Мама специально худела для этого отпуска. Оцените ее форму. Она — большая молодец», — заявила автор поста.

В феврале мать российской модели Алеси Кафельниковой Мария Тишкова показала фигуру в бикини.