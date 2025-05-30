Задержанных за теракты по заданию Киева россиян шантажировали от имени МВД

Шести задержанным за теракты по заданию Украины угрожали госизменой от имени МВД

Шестерых человек, которых задержали за совершение терактов в трех российских регионах, шантажировали от имени МВД и угрожали уголовными статьями в отношении их родителей. Это следует из кадров их переписки, передает ТАСС со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России.

На одном из кадров представители украинских спецслужб представляются сотрудниками управления МВД РФ по Ленинградской области. Они заявляют, что в случае игнорирования сообщения родители подростков буду привлечены к ответственности по статьям о теракте и госизмене.

О том, что сотрудники ФСБ и МВД задержали шестерых человек в Новгородской, Ленинградской и Тюменской областях, стало известно в пятницу, 30 мая. Предварительно, они по заданию Киева совершили поджоги объектов транспортной инфраструктуры и декораций, установленных ко Дню Победы.

Действия силовиков попали на видео.

