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11:26, 30 мая 2025Силовые структуры

Задержанных за теракты по заданию Киева россиян шантажировали от имени МВД

Шести задержанным за теракты по заданию Украины угрожали госизменой от имени МВД
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Задержание российских подростков за исполнение заданий Киева попало на видео

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Шестерых человек, которых задержали за совершение терактов в трех российских регионах, шантажировали от имени МВД и угрожали уголовными статьями в отношении их родителей. Это следует из кадров их переписки, передает ТАСС со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России.

На одном из кадров представители украинских спецслужб представляются сотрудниками управления МВД РФ по Ленинградской области. Они заявляют, что в случае игнорирования сообщения родители подростков буду привлечены к ответственности по статьям о теракте и госизмене.

О том, что сотрудники ФСБ и МВД задержали шестерых человек в Новгородской, Ленинградской и Тюменской областях, стало известно в пятницу, 30 мая. Предварительно, они по заданию Киева совершили поджоги объектов транспортной инфраструктуры и декораций, установленных ко Дню Победы.

Действия силовиков попали на видео.

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