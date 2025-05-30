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10:49, 30 мая 2025Силовые структуры

Задержание российских подростков за исполнение заданий Киева попало на видео

ФСБ показала видео задержания подростков за поджоги по заданию Киева
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Задержание сотрудниками ФСБ и МВД подростков за исполнение заданий Киева попало на видео. Запись публикует РИА Новости.

На кадрах видно, как девушку ведут в сторону частного дома, после этого она показана в машине. Россиянка рассказала, что просто прогуливалась, что-то снимала и ждала День Победы.

Следом показаны скриншоты из переписки на телефоне, в которых неизвестный, представляясь сотрудником МВД РФ по Ленинградской области, предупреждает подростка об активности мошенников и требует ответить ему. «В случае игнорирования данного сообщения ваши родители будут в срочном порядке доставлены в Следственный комитет», — написал неизвестный.

Он также пригрозил привлечением родителей подростка к уголовной ответственности по статье о теракте и госизмене. Также из скриншотов ясно, что мошенник убедил подростка взять телефон матери и перевести ему деньги.

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