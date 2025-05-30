Задержание российских подростков за исполнение заданий Киева попало на видео

ФСБ показала видео задержания подростков за поджоги по заданию Киева

Задержание сотрудниками ФСБ и МВД подростков за исполнение заданий Киева попало на видео. Запись публикует РИА Новости.

На кадрах видно, как девушку ведут в сторону частного дома, после этого она показана в машине. Россиянка рассказала, что просто прогуливалась, что-то снимала и ждала День Победы.

Следом показаны скриншоты из переписки на телефоне, в которых неизвестный, представляясь сотрудником МВД РФ по Ленинградской области, предупреждает подростка об активности мошенников и требует ответить ему. «В случае игнорирования данного сообщения ваши родители будут в срочном порядке доставлены в Следственный комитет», — написал неизвестный.

Он также пригрозил привлечением родителей подростка к уголовной ответственности по статье о теракте и госизмене. Также из скриншотов ясно, что мошенник убедил подростка взять телефон матери и перевести ему деньги.