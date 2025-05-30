Vogue: Завязанный на бедрах платок стал трендом благодаря знаменитостям

Редакторы журнала Vogue назвали неожиданный тренд в одежде. Соответствующий материал появился на сайте издания.

В настоящее время актуальным оказался завязанный на бедрах шелковый платок. Отмечается, что к подобному приему стали прибегать многие знаменитости.

Причем данный предмет гардероба используется звездами и как отдельный элемент образа, и как дополнение к юбке или брюкам. Например, американская актриса и модель Хлоя Севиньи повязала черный платок с узором в виде желтых цепей на голые бедра, скомбинировав с красно-черной спортивной кофтой. В свою очередь, бразильская манекенщица Алессандра Амбросио сочетала розовый вариант изделия с расклешенными белыми брюками и рубашкой, а британская писательница и модельер Алекса Чанг завязала косынку с коричневым принтом на широких черных штанах.

Ранее в мае редакторы журнала Glamour назвали необходимые в гардеробе пять платьев на лето 2025 года.