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14:22, 30 мая 2025Ценности

Завязанный на бедрах платок стал трендом

Vogue: Завязанный на бедрах платок стал трендом благодаря знаменитостям
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

Редакторы журнала Vogue назвали неожиданный тренд в одежде. Соответствующий материал появился на сайте издания.

В настоящее время актуальным оказался завязанный на бедрах шелковый платок. Отмечается, что к подобному приему стали прибегать многие знаменитости.

Причем данный предмет гардероба используется звездами и как отдельный элемент образа, и как дополнение к юбке или брюкам. Например, американская актриса и модель Хлоя Севиньи повязала черный платок с узором в виде желтых цепей на голые бедра, скомбинировав с красно-черной спортивной кофтой. В свою очередь, бразильская манекенщица Алессандра Амбросио сочетала розовый вариант изделия с расклешенными белыми брюками и рубашкой, а британская писательница и модельер Алекса Чанг завязала косынку с коричневым принтом на широких черных штанах.

Ранее в мае редакторы журнала Glamour назвали необходимые в гардеробе пять платьев на лето 2025 года.

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