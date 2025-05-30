Политолог Скачко: Ермак может сместить Зеленского в результате госпереворота

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак может устроить госпереворот, чтобы сместить Владимира Зеленского и занять его место. Об этом в интервью изданию «Аргументы и факты» предупредил политолог Владимир Скачко.

«Ермак может сместить Зеленского только за счет государственного переворота и установления какого-то незаконного руководящего органа, хунты или комитета спасения. Потому что сейчас должность Ермака не обозначена ни одним законом. Он главный канцелярист, не более того», — сказал эксперт.

По его мнению, у Ермака нет легальных путей для прихода на руководящую должность, поэтому он может сделать это лишь устроив революцию или переворот, а также другими «экстраординарными и нарушающими систему права» способами.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз обвинил Зеленского в нарушении обещаний закончить конфликт с Россией и избавиться от коррупции. «Теперь он жестокий диктатор полицейского государства. Худшая версия всего, что он обещал изменить», — отметил он.