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08:31, 30 мая 2025Забота о себе

Женщина пробыла замужем всего час после немыслимого поступка жениха

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Mirage_studio / Shutterstock / Fotodom

Австралийка по имени Кайли позвонила на радиошоу Late Drive и рассказала, как пробыла замужем всего час и осталась одна из-за немыслимого поступка жениха. Историю женщины приводит Mirror.

По словам Кайли, они с женихом прожили вместе до свадьбы шесть лет, и со стороны пара казалась идеальной. Их свадьба прошла безупречно, но сразу после брачных клятв и перед торжественным приемом жених исчез. «Мы провели церемонию, сделали фотографии — он был прекрасен во время фотосессии, он был любовью всей моей жизни. А потом он просто исчез. Я ничего не слышала о нем несколько месяцев», — рассказала Кайли.

Несмотря на отсутствие жениха, свадебный прием продолжился, и гости не знали о произошедшем. «Он встречался с кем-то другим все это время, но все равно женился на мне», — призналась она. Впоследствии австралийка узнала, что муж завел роман с ее кузиной и сбежал с ней.

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Поначалу после торжества родственники спрашивали Кайли о медовом месяце и поздравляли со свадьбой, но вскоре она рассказала правду. Тогда семья помогла женщине пережить разрыв. «А мои дети считают это уморительным — все время шутят про свадьбу», — добавила она.

Ранее парень решил перед помолвкой разыграть свою девушку и оказался после этого в неловкой ситуации. Перед романтическим предложением он решил сначала опуститься на колено, как будто хочет сделать предложение, а на самом деле начать зашнуровывать обувь.

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