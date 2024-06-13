Парень решил разыграть девушку перед помолвкой и оказался в неловкой ситуации

Парень решил перед помолвкой разыграть свою девушку и оказался после этого в неловкой ситуации. Своей историей он поделился в социальной сети X (ранее Twitter).

Автор поста рассказал, что увез свою девушку в Венецию, чтобы сделать ей романтическое предложение именно там. Но сначала молодой человек решил подшутить над ней — опуститься на колено, как будто хочет сделать предложение, а на самом деле начать зашнуровывать обувь. «Я сделал это, и реакция моей девушки была: "О, слава богу, я думала, ты собираешься сделать предложение". В итоге предложения я не сделал», — написал он.

Некоторые порекомендовали мужчине сразу же расстаться с девушкой, поскольку, по их мнению, она не хочет отношений с ним. Другие отметили, что девушка могла обидеться на подобный неэтичный пранк и тоже пошутить. Некоторые авторы комментариев заявили, что планы относительно брака стоит обсуждать до планирования помолвки.

Ранее девушка узнала об измене жениха и в течение месяца разработала план по уничтожению его привычного образа жизни. Она рассказала, что опустошила его счета и пригласила в дом всю его родню, чтобы объявить о помолвке, но на самом деле — чтобы объявить об измене и разрыве.