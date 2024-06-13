Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
06:01, 13 июня 2024Забота о себе

Парень решил разыграть девушку перед помолвкой и оказался в неловкой ситуации

Фото: Jackie Tsang / Unsplash

Парень решил перед помолвкой разыграть свою девушку и оказался после этого в неловкой ситуации. Своей историей он поделился в социальной сети X (ранее Twitter).

Автор поста рассказал, что увез свою девушку в Венецию, чтобы сделать ей романтическое предложение именно там. Но сначала молодой человек решил подшутить над ней — опуститься на колено, как будто хочет сделать предложение, а на самом деле начать зашнуровывать обувь. «Я сделал это, и реакция моей девушки была: "О, слава богу, я думала, ты собираешься сделать предложение". В итоге предложения я не сделал», — написал он.

Некоторые порекомендовали мужчине сразу же расстаться с девушкой, поскольку, по их мнению, она не хочет отношений с ним. Другие отметили, что девушка могла обидеться на подобный неэтичный пранк и тоже пошутить. Некоторые авторы комментариев заявили, что планы относительно брака стоит обсуждать до планирования помолвки.

Материалы по теме:
Как пережить развод? Советы психологов, которые помогут справиться с расставанием
Как пережить развод?Советы психологов, которые помогут справиться с расставанием
4 октября 2022
«И не говорите мне, что она этого не заслужила» На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
«И не говорите мне, что она этого не заслужила»На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
16 ноября 2019

Ранее девушка узнала об измене жениха и в течение месяца разработала план по уничтожению его привычного образа жизни. Она рассказала, что опустошила его счета и пригласила в дом всю его родню, чтобы объявить о помолвке, но на самом деле — чтобы объявить об измене и разрыве.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Лисица
      Обсудить
      Последние новости

      Россиян предложили защитить от зарплат на руки ниже МРОТ. Какие уловки сегодня применяют недобросовестные работодатели?

      Парень решил разыграть девушку перед помолвкой и оказался в неловкой ситуации

      Ученые предупредили о росте числа торнадо в России

      Столкнувшиеся с необъяснимыми явлениями люди поделились своими историями

      В подполье сообщили об обстреле ВСУ дома в Кривом Роге ради «трагедии»

      Российский военный обезвредил украинских диверсантов в зоне спецоперации

      Российские дроны подбили западные танки Abrams и Leopard

      На Украине заявили о бессмысленности заградотрядов

      НАСА отреагировало на слухи о переговорах по отработке сценария ЧП на МКС

      Бомбардировщик США отработал ядерные удары по Калининграду

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше