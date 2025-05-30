Звезда «Спасателей Малибу» снялась в купальнике 29-летней давности

Американская актриса Донна Д’Эррико снялась в купальнике 29-летней давности

Американская актриса, сценарист, продюсер и модель Донна Д’Эррико показала фигуру в купальнике 29-летней давности. Публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

57-летняя звезда «Спасателей Малибу» позировала в ярко-красном купальнике, в котором она снималась в упомянутом сериале в 1996 году. На размещенных кадрах видно, что знаменитость сменила окрашивание и для новой фотосессии предпочла более яркий макияж.

«Угадайте, кто нашел свой старый купальник», — подписала вирусный пост Д’Эррико.

В апреле 2023 года американская актриса и фотомодель канадского происхождения Памела Андерсон повторила культовый образ из сериала «Спасатели Малибу», который транслировался в 1990-х годах. Тогда знаменитость позировала для рекламы бренда купальников Frankies Bikinis.