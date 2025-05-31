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17:09, 31 мая 2025Ценности

Американский рэпер приехал в Москву и пошел по стрип-клубам

Американский рэпер Tyga приехал в Москву и пошел по стрип-клубам
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Популярный американский рэпер Tyga (настоящее имя — Майкл Рэй Нгуен-Стивенсон) приехал в Москву и пошел по клубам и стрип-клубам. Об этом сообщает Mash.

Музыкант заявил журналистам, что у него нет сил давать интервью. По словам инсайдеров, после ужина в роскошном отеле Radisson он отправился в столичные клубы и стрип-клубы, в том числе в Secret Room на Рочдельской улице. При этом остальным посетителям клуба запретили снимать певца на видео.

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Tyga передвигался по Москве в кортеже из машин Mercedes и Cadillac. Известно, что рэпер выступит на сцене «ЦСКА-Арены» 31 мая.

Ожидается, что концерт исполнителя соберет 14 тысяч зрителей. В ходе выступления Tyga исполнит как знаменитые хиты, так и новые композиции.

Ранее сообщалось, что стадионный концерт музыканта состоится на круглой сцене — в формате 360 градусов. На разогреве выступят российские артисты Макан (настоящее имя — Андрей Косолапов) и Jakone (настоящее имя — Арам Байталов).

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