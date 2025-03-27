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14:20, 27 марта 2025Культура

Американский рэпер даст стадионный концерт в России

Mash: Американский рэпер Tyga даст концерт в Москве
Ольга Коровина

Фото: IMAGO / Globallookpress.com

Популярный американский рэпер Tyga (настоящее имя — Майкл Рэй Нгуен-Стивенсон) выступит в России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, стадионный концерт музыканта состоится 31 мая на московской «ЦСКА Арене» на круглой сцене — в формате 360 градусов. На разогреве выступят российские артисты Макан и Jakone. Сообщается, что одним из условий в райдере Tyga стал номер в отеле неподалеку от Кремля.

Ранее стало известно, что звезда американской группы Migos рэпер Offset захотел попасть на экскурсию по Московскому Кремлю. Выступление музыканта в Москве состоится в апреле. Артист заявил, что всегда мечтал побывать в Кремле, поскольку считает его очень красивым.

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