Американский рэпер даст стадионный концерт в России

Mash: Американский рэпер Tyga даст концерт в Москве

Популярный американский рэпер Tyga (настоящее имя — Майкл Рэй Нгуен-Стивенсон) выступит в России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, стадионный концерт музыканта состоится 31 мая на московской «ЦСКА Арене» на круглой сцене — в формате 360 градусов. На разогреве выступят российские артисты Макан и Jakone. Сообщается, что одним из условий в райдере Tyga стал номер в отеле неподалеку от Кремля.

Ранее стало известно, что звезда американской группы Migos рэпер Offset захотел попасть на экскурсию по Московскому Кремлю. Выступление музыканта в Москве состоится в апреле. Артист заявил, что всегда мечтал побывать в Кремле, поскольку считает его очень красивым.