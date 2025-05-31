Историк раскрыл планы США по применению ядерного оружия. Что об этом известно?

Историк Белаш: США боялись, что СССР применит химическое оружие

Соединенные Штаты Америки, накопив десятки тысяч ядерных боеголовок и огромные запасы новейших отравляющих газов, не могли применить их во время войны во Вьетнаме в том числе по политическим причинам. Американская пресса обвиняла военных в том, что они применяли так называемые гербициды — средства уничтожения растительности, чтобы партизан было видно на местности. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал военный историк Евгений Белап.

Ядерный заряд в грузовике

Ученые из США смоделировали варианты применения ядерного тактического оружия и пришли к выводу, что при ударе по джунглям Вьетнама сколько-то партизан будут, конечно, убиты, но, если при этом накидать мешки с землей на зараженную радиацией местность, то буквально спустя несколько недель по этой территории уже смогут проехать грузовики, доставляющие оружие повстанцам.

Бронетранспортеры с военнослужащими 11-го бронетанкового кавалерийского полка США в джунглях Вьетнама, 18 марта 1970 года Фото: Charles Ryan / AP

Историк подчеркнул, что американские ученые считали, что Советский Союз или Китай, в свою очередь, могут передать партизанам тактическое ядерное оружие, и тогда американские военные базы в Южном Вьетнаме станут крайне уязвимы для ответного ядерного удара (например, заряд доставляется к базе с помощью обычного трофейного грузовика и там подрывается). Эти опасения вынудили Вашингтон отказаться от применения ядерного оружия.

Зато во время войны во Вьетнаме противники широко применяли слезоточивые газы: американцы — свои, северные вьетнамцы — трофейные Евгений Белаш историк

Ветеран войны во Вьетнаме, бывший офицер спецназа США Джон Пластер в своей книге «Секретные коммандос» писал, что при заброске групп зеленых беретов в тыл противника солдаты и офицеры обязательно имели при себе противогазы и гранаты со слезоточивым газом (чтобы уходить от возможной погони).

Также зеленые береты всегда брали гранаты с белым фосфором, которые при взрыве тут же давали облако плотного дыма, хорошо видимого с воздуха американским пилотам и вертолетчикам, которые понимали, что перед ними свои, а не чужие войска, и наносили по врагу точные авиаудары.

Белаш отметил, что гранаты с белым фосфором были крайне опасны в обращении. По словам Пластера, его друг как-то уронил такую гранату на бетон, а когда поднял, оказалось, что она треснула, воздух дошел до фосфора, пошла химическая реакция, произошло воспламенение, и военнослужащий из-за ожогов умирал долго и мучительно.

Тем не менее бойцы сознательно шли на риск и продолжали носить при себе фосфорные гранаты, поскольку аналоги выделяли дым менее «качественный» и гораздо медленнее Евгений Белаш историк

Отказ от применения химоружия первыми

Война во Вьетнаме привела к разочарованию американского руководства в химическом оружии: 36-й президент США Линдон Джонсон распорядился начать процесс утилизации химоружия, 37-й президент США Ричард Никсон объявил об отказе США от применения химического оружия первыми, а также о прекращении его производства и транспортировки.

41-й президент США Джордж Буш-старший и лидер СССР Михаил Горбачев подписали 1 июня 1990 года двустороннее «Соглашение об уничтожении и непроизводстве химического оружия и о мерах по содействию осуществлению многосторонней конвенции о запрещении химического оружия».

Президенты СССР и США Михаил Горбачев и Джордж Буш-старший во время церемонии подписания советско-американских документов о сотрудничестве, Вашингтон, 1990 год Фото: Юрий Абрамочкин / РИА Новости

Это был серьезный прорыв в отношениях двух сверхдержав, поскольку, по словам Белаша, в конце 1980-х, когда в СССР уже вовсю шла перестройка и разоружение, в США по инерции всерьез боялись применения Советским Союзом химического оружия в ближайшие годы. Один из сценариев возможной атаки описал известный исследователь Стивен Залога в работе 1989 года «Red Thrust — Красный удар».

В сентябре 2017 года Россия официально полностью уничтожила свое химическое оружие, в июне 2023 года то же сделали США.

Столь затянувшийся процесс историк объяснил тем, что с распадом СССР в 1991 году в 90-е годы РФ было не до уничтожения химоружия. Что касается США, то они боялись, что химическое оружие применит какой-нибудь сумасшедший диктатор на Ближнем Востоке, чтобы противостоять превосходству Америки в обычном оружии, особенно высокоточном.

Разработали даже бинарное оружие: его компоненты по отдельности безвредны и, таким образом, не подпадают под старые ограничения. Однако после выстрела или сброса, смешиваясь друг с другом, они вступают в химическую реакцию и образуют отравляющее вещество Евгений Белаш историк

Историк отметил, что в целом безопасное уничтожение химического оружия — довольно долгий и финансово затратный процесс.