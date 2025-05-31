Историк раскрыл планы США по применению ядерного оружия. Что об этом известно?

Соединенные Штаты Америки, накопив десятки тысяч ядерных боеголовок и огромные запасы новейших отравляющих газов, не могли применить их во время войны во Вьетнаме в том числе по политическим причинам. Американская пресса обвиняла военных в том, что они применяли так называемые гербициды — средства уничтожения растительности, чтобы партизан было видно на местности. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал военный историк Евгений Белап.
Ядерный заряд в грузовике
Ученые из США смоделировали варианты применения ядерного тактического оружия и пришли к выводу, что при ударе по джунглям Вьетнама сколько-то партизан будут, конечно, убиты, но, если при этом накидать мешки с землей на зараженную радиацией местность, то буквально спустя несколько недель по этой территории уже смогут проехать грузовики, доставляющие оружие повстанцам.
Историк подчеркнул, что американские ученые считали, что Советский Союз или Китай, в свою очередь, могут передать партизанам тактическое ядерное оружие, и тогда американские военные базы в Южном Вьетнаме станут крайне уязвимы для ответного ядерного удара (например, заряд доставляется к базе с помощью обычного трофейного грузовика и там подрывается). Эти опасения вынудили Вашингтон отказаться от применения ядерного оружия.
Зато во время войны во Вьетнаме противники широко применяли слезоточивые газы: американцы — свои, северные вьетнамцы — трофейные
Ветеран войны во Вьетнаме, бывший офицер спецназа США Джон Пластер в своей книге «Секретные коммандос» писал, что при заброске групп зеленых беретов в тыл противника солдаты и офицеры обязательно имели при себе противогазы и гранаты со слезоточивым газом (чтобы уходить от возможной погони).
Также зеленые береты всегда брали гранаты с белым фосфором, которые при взрыве тут же давали облако плотного дыма, хорошо видимого с воздуха американским пилотам и вертолетчикам, которые понимали, что перед ними свои, а не чужие войска, и наносили по врагу точные авиаудары.
Белаш отметил, что гранаты с белым фосфором были крайне опасны в обращении. По словам Пластера, его друг как-то уронил такую гранату на бетон, а когда поднял, оказалось, что она треснула, воздух дошел до фосфора, пошла химическая реакция, произошло воспламенение, и военнослужащий из-за ожогов умирал долго и мучительно.
Тем не менее бойцы сознательно шли на риск и продолжали носить при себе фосфорные гранаты, поскольку аналоги выделяли дым менее «качественный» и гораздо медленнее
Отказ от применения химоружия первыми
Война во Вьетнаме привела к разочарованию американского руководства в химическом оружии: 36-й президент США Линдон Джонсон распорядился начать процесс утилизации химоружия, 37-й президент США Ричард Никсон объявил об отказе США от применения химического оружия первыми, а также о прекращении его производства и транспортировки.
41-й президент США Джордж Буш-старший и лидер СССР Михаил Горбачев подписали 1 июня 1990 года двустороннее «Соглашение об уничтожении и непроизводстве химического оружия и о мерах по содействию осуществлению многосторонней конвенции о запрещении химического оружия».
Это был серьезный прорыв в отношениях двух сверхдержав, поскольку, по словам Белаша, в конце 1980-х, когда в СССР уже вовсю шла перестройка и разоружение, в США по инерции всерьез боялись применения Советским Союзом химического оружия в ближайшие годы. Один из сценариев возможной атаки описал известный исследователь Стивен Залога в работе 1989 года «Red Thrust — Красный удар».
В сентябре 2017 года Россия официально полностью уничтожила свое химическое оружие, в июне 2023 года то же сделали США.
Столь затянувшийся процесс историк объяснил тем, что с распадом СССР в 1991 году в 90-е годы РФ было не до уничтожения химоружия. Что касается США, то они боялись, что химическое оружие применит какой-нибудь сумасшедший диктатор на Ближнем Востоке, чтобы противостоять превосходству Америки в обычном оружии, особенно высокоточном.
Разработали даже бинарное оружие: его компоненты по отдельности безвредны и, таким образом, не подпадают под старые ограничения. Однако после выстрела или сброса, смешиваясь друг с другом, они вступают в химическую реакцию и образуют отравляющее вещество
Историк отметил, что в целом безопасное уничтожение химического оружия — довольно долгий и финансово затратный процесс.