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07:00, 31 мая 2025МирЭксклюзив

Биолог рассказала о вариантах лечения болезни Байдена

Биолог Баранова: При лечении Байдена можно будет контролировать опухоль
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Ben Curtis / AP

При одном из вариантов лечения рака простаты бывшего президента США Джо Байдена можно будет остановить развитие опухоли. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказала доктор биологических наук, профессор Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова.

«Вместо обычной весьма токсичной химиотерапии принимать таблетированный ингибитор фермента PARP, и он будет контролировать опухоль без необходимости посещения клиники для внутривенных инфузий», — рассказала биолог об одном из сценариев, назвав его «неплохим».

При этом для того, чтобы лечение болезни было возможно, Джо Байден должен оказаться носителем особой мутации генов BRCA1/BRCA2. Однако это достаточно вероятно, поскольку подобная мутация гена могла быть у старшего сына бывшего американского лидера, страдавшего от опухоли головного мозга.

С другой стороны, если в клетках опухоли Джо Байдена присутствует значительно повышенный мутационный фон за счет точечных мутаций, то помочь ему может быть очень трудно.

Ранее Анча Баранова назвала вероятный сценарий развития болезни Джо Байдена. По ее словам, рак простаты может развиваться даже после удаления первичной опухоли.

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