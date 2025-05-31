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04:09, 31 мая 2025Мир

Четверть миллиарда пчел освободились после аварии с фурой

В США перевернулась фура с ульями, 250 млн пчел оказались на свободе
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexander Legky / Global Look Press

В штате Вашингтон (США) около 250 миллионов пчел оказались на свободе после того, как перевернулась фура, перевозившая ульи. Об этом сообщил офис шерифа округа Уотком на своей странице в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Двести пятьдесят миллионов пчел теперь на свободе (...) Избегайте местности по причине возможного распространения пчел по местности и их роения», — говорится в заявлении.

Отмечается, что участок дороги, где произошла авария, перекрыт. Полицейские и специалисты работают над возвращением пчел в улья.

Ранее сообщалось, что утром 11 декабря 2024 года на трассе УфаСамара неподалеку от села Кандры. Фура, перевозившая пиво, врезалась в отбойник. Местные жители разобрали выпавшие из автомобиля ящики с алкогольным напитком.

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