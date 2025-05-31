Четверть миллиарда пчел освободились после аварии с фурой

В США перевернулась фура с ульями, 250 млн пчел оказались на свободе

В штате Вашингтон (США) около 250 миллионов пчел оказались на свободе после того, как перевернулась фура, перевозившая ульи. Об этом сообщил офис шерифа округа Уотком на своей странице в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Двести пятьдесят миллионов пчел теперь на свободе (...) Избегайте местности по причине возможного распространения пчел по местности и их роения», — говорится в заявлении.

Отмечается, что участок дороги, где произошла авария, перекрыт. Полицейские и специалисты работают над возвращением пчел в улья.

Ранее сообщалось, что утром 11 декабря 2024 года на трассе Уфа — Самара неподалеку от села Кандры. Фура, перевозившая пиво, врезалась в отбойник. Местные жители разобрали выпавшие из автомобиля ящики с алкогольным напитком.