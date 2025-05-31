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05:33, 31 мая 2025Бывший СССР

Экс-депутат Рады призвал Россию учитывать проведенную Украиной архисложную военную реформу

Экс-депутат Рады Царев сообщил о проведении Украиной архисложной военной реформы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Экс-депутат Верховной Рады Олег Царев в интервью телеканалу «Царьград» призвал Россию учитывать проведенную Украиной архисложную военную реформу.

Он рассказал, что Киев передал контроль над снабжением на уровень подразделений. Таким образом, командиры сами закупают форму, бензин, средства радиоэлектронной борьбы для бойцов у разных производителей.

Эту задачу забрали у чиновников, фактически отрезав их от военного бюджета, уточнил Царев. «Забрать у чиновника бюджет, который он распределяет, и отдать вниз, его подчиненным, — это вообще задача архисложная», — добавил он. Экс-депутат выразил мнение, что украинский фронт рухнул бы, если бы эта реформа не была проведена.

Ранее главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщил, что украинская армия начала объединять дивизии в более крупные соединения и переходит на корпусную структуру организации войск.

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