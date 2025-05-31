Эрдогану предрекли третий президентский срок

Правящая партия Турции рассмотрит вариант с выдвижением Эрдогана на третий срок

Турецкая правящая Партия справедливости и развития Ak Parti рассматривает вариант с выдвижением в президенты действующего лидера республики Реджепа Тайипа Эрдогана на третий срок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проправительственную газету Türkiye.

Министр юстиции Йылмаз Тунч заявил, что Эрдоган может пойти на третий срок в случае решения парламента о досрочных выборах, для которых необходимы голоса 360 депутатов. На данный момент у крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) 127 мандатов, а у правящего альянса Партии справедливости и развития и Партии националистического движения — 315.

«Согласно конституции, у президента Эрдогана есть два пути для повторного выдвижения. Либо парламент примет решение о выборах, либо статья 101 конституции "Кандидатура и выборы президента" будет изменена», — такую судьбу Эрдогану предрекли обозреватели Türkiye.

По мнению правящей партии Ak Parti, вместо внесения поправок в конституцию более разумным способом для Эрдогана вновь стать кандидатом в президенты будет принятие парламентом решения о выборах.

В январе Эрдоган впервые допустил выдвижение кандидатом в президенты еще на один срок.