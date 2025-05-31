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16:20, 31 мая 2025Мир

Францию после вопроса Павлу Дурову назвали «тираническим Макронистаном»

Политик Филиппо: Франция превращается в тиранический Макронистан
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Thibault Camus / AP

Франция при власти президента Эммануэля Макрона все больше превращается в тираническое государство. Так на своей странице в соцсети Х лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо отреагировал на смех аудитории после вопроса основателю Telegram Павлу Дурову о демократии во Франции.

«Это многое говорит о восприятии Макронистана в мире: все более тираническая страна без настоящей демократии и со все более ограниченными свободами», — написал французский политик.

В марте Дуров вернулся в Дубай из Франции, где находился под судебным надзором. Уточнялось, что суд разрешил ему покинуть страну.

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