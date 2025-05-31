Хинштейн назвал число поврежденных при атаках ВСУ многоквартирных домов в Рыльске

Хинштейн: Пять многоквартирных домов повреждены при атаках ВСУ на Рыльск

Пять многоквартирных домов повреждены при ночных атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Рыльск в Курской области. Об этом заявил врио главы области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Всего в результате обстрела Рыльска пострадало 5 МКД: выбиты окна, повреждены кровля, двери, подъезды, стены», — написал он.

По словам чиновника, жильцов пришлось отселить из двух многоквартирных домов. Хинштейн также пообещал оказать гражданам всю необходимую помощь.

Жители Рыльска сообщили, что звуки взрывов в городе были слышны 30 мая около 23:00 по московскому времени. О пролете украинских БПЛА рассказали жители еще двух городов Курской области: Льгова и Курчатова. На данный момент известно, что при атаках ВСУ пострадали 14 человек.