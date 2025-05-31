Число пострадавших при ударах БПЛА по жилым домам в Курской области выросло

Хинштейн: Число пострадавших в результате ударов по жилым домам выросло до 14

Число пострадавших в результате ударов беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) по жилым домам в Льговском и Рыльском районах Курской области выросло до 14. Об этом сообщил врио главы российского региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«К сожалению, в Льговском районе из-за ночной атаки пострадали еще двое детей: у них минно-взрывная травма, состояние средней степени тяжести. Сейчас они находятся под присмотром врачей», — написал чиновник.

Среди пострадавших в Рыльске, по словам Хинштейна, шесть человек находятся в состоянии средней степени тяжести, среди них двое несовершеннолетних детей. Один мужчина находится в тяжелом состоянии.

Изначально сообщалось, что при атаке на Курскую область пострадали семь человек. Жители Рыльска сообщили, что звуки взрывов в городе были слышны 30 мая около 23:00 по московскому времени. О пролете украинских БПЛА рассказали жители еще двух городов Курской области: Льгова и Курчатова.