Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:14, 31 мая 2025Россия

Число пострадавших при ударах БПЛА по жилым домам в Курской области выросло

Хинштейн: Число пострадавших в результате ударов по жилым домам выросло до 14
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Число пострадавших в результате ударов беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) по жилым домам в Льговском и Рыльском районах Курской области выросло до 14. Об этом сообщил врио главы российского региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«К сожалению, в Льговском районе из-за ночной атаки пострадали еще двое детей: у них минно-взрывная травма, состояние средней степени тяжести. Сейчас они находятся под присмотром врачей», — написал чиновник.

Среди пострадавших в Рыльске, по словам Хинштейна, шесть человек находятся в состоянии средней степени тяжести, среди них двое несовершеннолетних детей. Один мужчина находится в тяжелом состоянии.

Изначально сообщалось, что при атаке на Курскую область пострадали семь человек. Жители Рыльска сообщили, что звуки взрывов в городе были слышны 30 мая около 23:00 по московскому времени. О пролете украинских БПЛА рассказали жители еще двух городов Курской области: Льгова и Курчатова.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Курской области при атаке беспилотников ВСУ пострадали семь человек. В больницу попала семья с двумя детьми

    Военный суд начнет заочный процесс над вторгшейся в Курскую область датчанкой

    Стала известна цена разработки американского оружия «Глобальный удар»

    Названо количество раненных в мае от ударов ВСУ в приграничье

    Дзюба назвал фаворита в финале Лиги чемпионов

    Число пострадавших при ударах БПЛА по жилым домам в Курской области выросло

    Крупное ДТП парализовало движение на МКАД

    Небензя назвал не устраивающую Россию ситуацию на переговорах с Украиной

    Военкоры сообщили о работе перешедших на сторону России бойцов ВСУ

    В России заявили о героизации в Швеции отправляющихся на Украину наемников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости