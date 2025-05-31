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17:24, 31 мая 2025Ценности

Кайли Дженнер снялась полуголой для журнала

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Erika Kamano для Dazed

Американская телезвезда Кайли Дженнер стала героиней новой откровенной съемки журнала Dazed. Снимки опубликованы на сайте издания.

Фото: Erika Kamano для Dazed

27-летняя знаменитость позировала в лиловом платье, прозрачная ткань которого демонстрировала ее оголенное тело. В то же время на другом фото бизнесвумен снялась в красном боди, отказавшись от нижнего белья. Кроме того, предпринимательницу запечатлели в костюме, состоявшем из бра и экстремально короткой юбки.

Ранее в мае Кайли Дженнер в корсетном лифе также снялась в рекламе собственного бренда KHY. Таким образом она прорекламировала новую коллекцию марки с брендом Dilara Findikoglu. Бизнесвумен позировала в корсетном лифе красного цвета и мини-юбке, надев на голову прозрачную ткань. При этом брови предпринимательницы обесцветили, сделав ей макияж в нюдовых оттенках.

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