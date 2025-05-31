Китай начнет пускать российских туристов без визы

Минэкономразвития: В июне Россия и Китай хотят упростить въезд для туристов

Россия и Китай планируют упростить въезд туристов на территории своих стран, процесс находится на этапе согласования. Уже в июне 2025 года на заседании двусторонней комиссии по туризму в Циндао может быть принята финальная редакция документа о новых правилах, сообщает Минэкономразвития, передают «Известия».

«Ведем переговоры с МИД Китая, получили видение китайских коллег по изменениям в Соглашение о безвизовых групповых туристических поездках, отрабатываем их», — уточнили в министерстве.

В частности, решается вопрос безвизового въезда россиян на территорию КНР. Так, сейчас граждане РФ могут приезжать в Китай без визы составе туристической группы размером от пяти человек и сроком до 15 дней. Стороны бсуждают, можно ли снизить минимальное число участников группы до трех.

Ранее сообщалось, что россияне массово заинтересовались «сонным туризмом». Опрос показал, что 46 процентов россиян приезжают в отели, чтобы выспаться.