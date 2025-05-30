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20:18, 30 мая 2025Моя страна

Россияне массово заинтересовались «сонным туризмом»

«Васта Отель Менеджмент»: 46 процентов россиян приезжают в отели ради сна
Алина Черненко

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

За последние два года спрос на «сонный туризм» в российских отелях вырос в 15 раз. О том, что соотечественники массово заинтересовались таким типом отдыха, сообщили в пресс-службе «Васта Отель Менеджмент», исследование оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Такие данные компания представила на форуме «Управление здоровьем через Life Balance подход: как забыть о стрессе, хорошо спать и дольше жить». Он прошел на курорте «Роза Хутор» в Сочи в конце мая.

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Опрос показал, что 46 процентов россиян приезжают в отели, чтобы выспаться. Из них 66 процентов недовольны качеством своего сна, а 25 процентов заметили у себя хронические нарушения и бессонницу.

В источнике также говорится, что 27 процентов соотечественников, предпочитающих «сонный туризм», — менеджеры высшего и среднего звена из производственных и логистических компаний. Кроме того, в числе гостей с проблемами со сном — менеджеры по подбору персонала, медицинские работники и агенты по недвижимости.

Ранее врач Татьяна Шаповаленко и диетолог Эльвира Фесенко назвали правило, которое может помочь избавиться от бессонницы. За 10 часов до сна они порекомендовали отказаться от чая, кофе и других напитков, содержащих кофеин, а за три часа — от еды.

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