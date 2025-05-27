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07:31, 27 мая 2025Интернет и СМИ

Россиянам назвали помогающее улучшить сон правило

Врач Шаповаленко заявила, что лучше засыпать поможет правило «10-3-2-1»
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Annie Spratt / Unsplash

Врач Татьяна Шаповаленко и диетолог Эльвира Фесенко назвали в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» правило, которое может помочь избавиться от проблем со сном. Выпуск с советом специалисток доступен на платформе «Смотрим».

Шаповаленко призвала россиян следовать правилу «10-3-2-1». Так, за 10 часов до сна она порекомендовала отказаться от чая, кофе и других напитков, содержащих кофеин, а за три часа — от еды. По ее словам, поздний прием пищи повышает риск того, что у человека появятся сердечно-сосудистые заболевания.

За два часа перед тем, как отходить ко сну, Шаповаленко посоветовала прекратить заниматься рабочими делами, например, читать рабочие чаты. Наконец, за час до сна нужно перестать использовать телефон. «Не стоит возбуждать нервную систему ни импульсами от электронного устройства, ни телефонными разговорами», — заключила Фесенко.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева назвала россиянам правила крепкого сна. В частности, она порекомендовала надевать маски и чистить зубы.

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