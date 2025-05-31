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12:35, 31 мая 2025Бывший СССР

Кличко заявил об авторитаризме на Украине

The Times: Мэр Киева Кличко заявил об авторитаризме на Украине
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Мэр Киева Виталий Кличко заявил об авторитаризме на Украине. Об этом сообщает британская ежедневная газета The Times.

Авторы публикации утверждают, что между Кличко и Владимиром Зеленским зарождается открытый конфликт. Зеленский якобы использовал военное положение и назначил в Киеве военную администрацию, сократив полномочия Кличко.

Киевский мэр в свою очередь обвинил администрацию Зеленского в том, что рейды, допросы и угрозы завести сфабрикованные уголовные дела фактически парализовали работу горсовета.

«Это искоренение демократических принципов и институтов под прикрытием войны. Однажды я сказал, что в нашей стране попахивает авторитаризмом. Теперь им воняет», — приводит издание слова Кличко.

Ранее украинский политолог Юрий Романенко выразил мнение, что Зеленский планирует в ближайшее время ввести санкции против мэра Кличко.

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