Мэр Киева Виталий Кличко заявил об авторитаризме на Украине. Об этом сообщает британская ежедневная газета The Times.
Авторы публикации утверждают, что между Кличко и Владимиром Зеленским зарождается открытый конфликт. Зеленский якобы использовал военное положение и назначил в Киеве военную администрацию, сократив полномочия Кличко.
Киевский мэр в свою очередь обвинил администрацию Зеленского в том, что рейды, допросы и угрозы завести сфабрикованные уголовные дела фактически парализовали работу горсовета.
«Это искоренение демократических принципов и институтов под прикрытием войны. Однажды я сказал, что в нашей стране попахивает авторитаризмом. Теперь им воняет», — приводит издание слова Кличко.
Ранее украинский политолог Юрий Романенко выразил мнение, что Зеленский планирует в ближайшее время ввести санкции против мэра Кличко.