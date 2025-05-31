Кличко заявил об авторитаризме на Украине

The Times: Мэр Киева Кличко заявил об авторитаризме на Украине

Мэр Киева Виталий Кличко заявил об авторитаризме на Украине. Об этом сообщает британская ежедневная газета The Times.

Авторы публикации утверждают, что между Кличко и Владимиром Зеленским зарождается открытый конфликт. Зеленский якобы использовал военное положение и назначил в Киеве военную администрацию, сократив полномочия Кличко.

Киевский мэр в свою очередь обвинил администрацию Зеленского в том, что рейды, допросы и угрозы завести сфабрикованные уголовные дела фактически парализовали работу горсовета.

«Это искоренение демократических принципов и институтов под прикрытием войны. Однажды я сказал, что в нашей стране попахивает авторитаризмом. Теперь им воняет», — приводит издание слова Кличко.

Ранее украинский политолог Юрий Романенко выразил мнение, что Зеленский планирует в ближайшее время ввести санкции против мэра Кличко.