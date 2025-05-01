На Украине заявили о подготовке санкций против мэра Киева

Политолог Романенко: Зеленский намерен ввести санкции против мэра Киева Кличко

Украинский политолог Юрий Романенко заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский намерен ввести санкции против мэра Киева Виталия Кличко. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

«Под санкциями уже 8300 человек. Можете не сомневаться, что многие из вас под ними окажутся. На днях введут санкции против Кличко», — отметил политолог.

Ранее Зеленский ввел санкции против 76 человек, включая генерального директора государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексея Лихачева. В перечне лиц также оказались бывший советник офиса Зеленского Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), журналистка Анастасия Кашеварова и бывший мэр Братска Сергей Серебренников. Все они будут лишены государственных наград Украины, а их активы окажутся заблокированы.