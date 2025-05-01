Зеленский ввел санкции против 76 россиян

Зеленский ввел санкции против 76 человек, включая гендира «Росатома» Лихачева

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 76 человек, включая генерального директора государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексея Лихачева. Соответствующие указы появились на сайте главы государства.

В перечне лиц также оказались бывший советник офиса Зеленского Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), журналистка Анастасия Кашеварова и бывший мэр Братска Сергей Серебренников. Все они будут лишены государственных наград Украины, а их активы окажутся заблокированы.

Под санкции также попали многие российские компании, включая «Новатэк», «Арктик СПГ 1» и «Ямал СПГ».

В середине апреля Зеленский ввел санкции против ряда россиян, среди которых оказались несколько спортсменов и спортивных функционеров.