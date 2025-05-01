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17:45, 1 мая 2025Бывший СССР

Зеленский ввел санкции против 76 россиян

Зеленский ввел санкции против 76 человек, включая гендира «Росатома» Лихачева
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 76 человек, включая генерального директора государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексея Лихачева. Соответствующие указы появились на сайте главы государства.

В перечне лиц также оказались бывший советник офиса Зеленского Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), журналистка Анастасия Кашеварова и бывший мэр Братска Сергей Серебренников. Все они будут лишены государственных наград Украины, а их активы окажутся заблокированы.

Под санкции также попали многие российские компании, включая «Новатэк», «Арктик СПГ 1» и «Ямал СПГ».

В середине апреля Зеленский ввел санкции против ряда россиян, среди которых оказались несколько спортсменов и спортивных функционеров.

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