Зеленский ввел санкции против Вяльбе и Нагорного

Зеленский ввел санкции против Елены Вяльбе и Никиты Нагорного

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против ряда россиян, среди которых несколько спортсменов и спортивных функционеров. Об этом сообщает РИА Новости.

В списке присутствуют президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный, двукратная победительница Игр фехтовалищица Софья Великая, а также бывший чемпион мира по боксу Денис Лебедев.

Всех, кто попал в список, лишают государственных наград Украины, получают запрет на распространение в стране медиаконтента, осуществление торговых операций. Кроме того, блокируются активы попавших под санкции.

15 апреля 2023 года Зеленский ввел санкции против других российских спортсменов. Среди них вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев и фигуристка Елизавета Туктамышева.