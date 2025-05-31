С 1 июня в России начнут блокировать просроченные лекарства на кассах

На кассах российских аптек начнут автоматически блокировать лекарственные препараты с истекшим сроком годности. Порядок вступает в силу 1 июня, говорится в постановлении правительства РФ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно новому закону, аптечные организации обяжут проверять наличие сведений о препарате в национальной системе маркировки. Если информация о маркировке отсутствует или заблокирована, продажа таких лекарств будет запрещена. Автоматическая блокировка также распространится на препараты, реализацию которых приостановил Минздрав — по причине нарушения требований, установленных законодательством, прекращения их гражданского оборота либо истекшего срока годности.

Как сообщили агентству ТАСС в Центре развития перспективных технологий, в силу разрешительного режима было заблокировано уже более 1 миллиарда некачественной и контрафактной продукции. В целом закон направлен на ликвидацию незаконной продукции на рынке, повышение прозрачности фармацевтической отрасли и безопасность граждан, отмечают в организации.

Ранее сообщалось, что ФАС проведет расследование из-за роста розничных цен на лекарства в России. Как подчеркнули в ведомстве, проверка затронет многие отечественные фармкомпании.