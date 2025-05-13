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14:40, 13 мая 2025Экономика

ФАС проведет расследование из-за роста цен на лекарства в России

Замглавы ФАС Нижегородцев: Расследование затронет многие фармкомпании России
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В ближайшее время представители Федеральной антимонопольной службы (ФАС) начнут масштабное расследование на российском фармацевтическом рынке из-за роста цен на лекарства. Об этом заявил замглавы ведомства Тимофей Нижегородцев, его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что поводом для проведения подобного мероприятия послужили факты роста розничных цен на лекарства, не входящие в список жизненно необходимых и важнейших. Расследование затронет многие отечественные фармкомпании, пояснил Нижегородцев. «Многие компании, возможно, столкнутся сейчас с нашим вниманием и с нашими расследованиями», — резюмировал замглавы ФАС.

Он выразил надежду, что такая мера поспособствует охлаждению внутреннего рынка лекарств после «ценового перегрева». Попытки ряда российских компаний поднять розничную стоимость препаратов вызывает «большую озабоченность» ФАС, добавил Нижегородцев. Подобным образом они хотят отбить затраты на маркетинг и «другие истории», посетовал он. Борьба с такого рода практикой станет для ведомства одной из главных задач, заключил замглавы ФАС.

В середине апреля представители ведомства устроили проверки в московских и подмосковных офисах компаний «Центр внедрения "Протек"», «Фармстандарт» и «Примафарм». Эти фирмы ФАС заподозрила в картельном сговоре при участии в торгах по поставке лекарственных препаратов. Ранее первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов призвал сделать бесплатными все лекарства из перечня жизненно важных.

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