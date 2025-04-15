Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:40, 15 апреля 2025Экономика

Трех поставщиков лекарств заподозрили в картельном сговоре

ФАС устроила проверки в офисах «Фармстандарт» и «Примафарм»
Кирилл Луцюк

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Федеральная антимонопольная служба России заподозрила компании АО «Центр внедрения "Протек"», АО «Фармстандарт» и ООО «Примафарм» в заключении картельного сговора при участии в торгах по поставке лекарственных препаратов. Об этом сообщается на сайте госучреждения.

По его информации, сотрудники этого ведомства приступили к осмотрам офисов данных фирм на территории Москвы и Московской области. Окончательные выводы служба обещает сделать по итогам проверки и изучения всей полученной информации.

Ранее ФАС сообщила, что в России в полтора раза снизились цены на шесть жизненно необходимых лекарств, предназначенных для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей, бронхиальной астмы, анемии, лимфомы и лейкоза.

До этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов призвал сделать бесплатными все лекарства из перечня жизненно важных.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские военные перехватили переговоры бойцов ВСУ, заблокированных в монастыре под Курском. Что им удалось узнать?

    В Крыму сработала система ПВО

    Беспилотники ВСУ атаковали жилые дома и предприятия российского региона

    В Польше белорус устроил серию ДТП и побежал голым по дороге

    МИД Швеции вызвал посла России

    Hermes стал самым дорогим люксовым брендом в мире

    Курьера мошенников приговорили к четырем годам за обман народной артистки России

    Обнаружен простой способ защитить кишечник от опасных инфекций

    Российский врач раскрыла последствия полета в космос для женщин с ботоксом

    Невеста миллиардера Джеффа Безоса пошутила о нежелании жениться перед полетом в космос

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости