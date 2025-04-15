Трех поставщиков лекарств заподозрили в картельном сговоре

ФАС устроила проверки в офисах «Фармстандарт» и «Примафарм»

Федеральная антимонопольная служба России заподозрила компании АО «Центр внедрения "Протек"», АО «Фармстандарт» и ООО «Примафарм» в заключении картельного сговора при участии в торгах по поставке лекарственных препаратов. Об этом сообщается на сайте госучреждения.

По его информации, сотрудники этого ведомства приступили к осмотрам офисов данных фирм на территории Москвы и Московской области. Окончательные выводы служба обещает сделать по итогам проверки и изучения всей полученной информации.

Ранее ФАС сообщила, что в России в полтора раза снизились цены на шесть жизненно необходимых лекарств, предназначенных для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей, бронхиальной астмы, анемии, лимфомы и лейкоза.

До этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов призвал сделать бесплатными все лекарства из перечня жизненно важных.