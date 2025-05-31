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06:15, 31 мая 2025Мир

Марочко заявил о контроле ВС России большей части Волчанска

Марочко: Армия РФ контролирует большую часть Волчанска
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военные на минувшей неделе взяли под контроль «довольно широкий, обширный участок местности» у Волчанска в Харьковской области. Сейчас бойцы РФ контролируют большую часть город, рассказал военный эксперт Андрей Марочко, пишет ТАСС.

«Касаемо волчанского направления: за истекшую неделю там была довольно-таки существенная положительная динамика. Наши войска взяли под контроль широкий, обширный участок местности, идет зачистка», — отметил он.

В процентном соотношении нет возможности оценить, сколько освобождено, но большая часть Волчанска уже точно под контролем РФ, отметил эксперт.

Ранее Андрей Марочко сообщил, что Купянск в Харьковской области начинают брать в охват после взятия под контроль населенного пункта Кондрашовка. По словам эксперта, Вооруженные силы Украины оказались в сложной ситуации.

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