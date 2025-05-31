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23:21, 31 мая 2025Мир

Маск ответил на обвинения в употреблении наркотиков

Маск заявил, что не употребляет наркотики
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Илон Маск

Илон Маск. Фото: David Swanson / Reuters

Предприниматель Илон Маск в соцсети X ответил на публикацию The New York Times (NYT) о том, что у него возникли проблемы со здоровьем из-за употребления наркотиков.

Он обвинил публикацию во лжи. «Я не принимаю наркотики!» — заявил Маск. Миллиардер отметил, что пробовал кетамин по медицинскому рецепту несколько лет назад, но с тех пор его не принимал.

Ранее NYT сообщила, что Маск активно употреблял наркотические вещества в период предвыборной кампании президента США Дональда Трампа. Это «выходило далеко за рамки случайного использования», следует из публикации. По данным авторов материала, в итоге предприниматель начал жаловаться своему окружению на начавшиеся проблемы с мочевым пузырем, вызванные чрезмерным употреблением кетамина.

Вот это да!
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