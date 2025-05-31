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06:49, 31 мая 2025Мир

Стало известно о проблемах со здоровьем у Маска из-за приема психотропных веществ

NYT: У Маска начались проблемы со здоровьем из-за приема психотропных веществ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

У американского миллиардера Илона Маска начались проблемы со здоровьем из-за активного потребления наркотических веществ в период предвыборной кампании Дональда Трампа. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

По данным авторов материала, предприниматель жаловался своему окружению на начавшиеся проблемы с мочевым пузырем. Отмечается, что они были вызваны чрезмерным употреблением кетамина.

«Употребление наркотиков Маском выходило далеко за рамки случайного использования», — пишет издание.

Ранее американские СМИ писали, что Маск часто принимал наркотики в ходе предвыборной кампании американского лидера Дональда Трампа. Журналисты рассказали, что бизнесмен путешествовал с коробкой для лекарств, в которой было около 20 таблеток, в том числе стимулятор аддералл.

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