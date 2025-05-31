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05:33, 31 мая 2025Бывший СССР

На Украине назвали необходимую для восстановления инфраструктуры сумму

Reuters: Украине нужно €500 млн на восстановления портовой инфраструктуры
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Ritzau Scanpix / Reuters

На срочное восстановление портовой инфраструктуры в Черном море Украине нужно 500 миллионов евро. Об этом заявил заместитель министра развития общин Андрей Кашуба, его слова приводит агентство Reuters.

«В результате боевых действий были повреждены почти 400 объектов портовой инфраструктуры. 500 миллионов евро нужно только для начального восстановления критической инфраструктуры», — подчеркнул Кашуба.

Он также назвал сумму, необходимую на полноценное восстановление инфраструктуры. По словам Кашубы, эти работы обойдутся в один миллиард евро.

Ранее польский премьер-министр Дональд Туск на пресс-конференции, посвященной развитию терминала в Славкуве, заявил, что Варшава планирует много заработать на восстановлении Украины. Он сказал, что польская сторона хочет помочь Киеву, но и хочет заработать на этом, поэтому ей необходим этот терминал.

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