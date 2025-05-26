Премьер Польши заявил о планах много заработать на Украине

Прьемьер Туск: Польша планирует много заработать на восстановлении Украины

Польша планирует много заработать на восстановлении Украины. Об этом заявил премьер-министр страны Дональд Туск на пресс-конференции, посвященной развитию одного из крупнейших в Европе контейнерных терминалов в Славкуве — городе на юге страны. Трансляцию его выступления вел телеканал TVP Info.

«Мы хотим помочь, но и хотим заработать на этом, поэтому нам необходим этот хаб, этот сухой порт», — сказал политик.

Ранее Туск заявил, что Польша не хочет быть просто солидарной с Украиной, а хочет на ней зарабатывать. Премьер заявил, что Варшава больше не будет оказывать наивную помощь Киеву. Премьер республики подчеркнул, что Варшава тоже будет зарабатывать, жестко отстаивая собственные интересы.