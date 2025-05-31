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07:05, 31 мая 2025Бывший СССР

На Украине захватили еще один храм УПЦ

В селе Заболотье представители ПЦУ захватили Ильинский храм УПЦ
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В селе Заболотье Черновицкой области представители Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили Ильинский храм Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщил Союз православных журналистов на своем сайте.

Инцидент произошел 30 мая. Захват еще одного храма УПЦ проводился клириками и активистами ПЦУ при поддержке полиции. В процессе они отталкивали прихожан и не пускали людей в святыню.

Ранее община УПЦ в селе Верхние Становцы Черновицкой области обратилась за защитой в ООН после нападения со стороны представителей ПЦУ на Свято-Николаевский храм. Как рассказали верующие, неизвестные в балаклавах, вооружившись дубинками и газовыми баллончиками, избили прихожан.

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