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22:58, 31 мая 2025Мир

На Западе сделали пугающее заявление о ВСУ

Журналист Боуз заявил, что Зеленскому становится все труднее пополнять ряды ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Киевским властям во главе с украинским лидером Владимиром Зеленским становится все труднее мобилизовывать новых военнослужащих в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Такое заявление сделал журналист Чей Боуз в соцсети Х.

«Зеленскому становится все труднее пополнять ряды своей Армии мертвецов. Народ открыто дает отпор», — заявил журналист.

Ранее офицер подразделения «Нахтигаль» 413-го батальона «Рейд» ВСУ Василий Халамай призвал морально уничтожать и физически наказывать граждан, сопротивляющихся силовой мобилизации. «Я думаю, что подонки, которые нападают на людей в форме, исполняющих свои служебные обязанности, должны быть просто морально уничтожены и физически наказаны», — сказал он.

Вот это да!
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