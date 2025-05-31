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23:36, 31 мая 2025Россия

Названа причина пожара в Красногорске

Прокуратура заявила, что авария электросети стала причиной пожара в Красногорске
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Аварийный режим работы электросети, по предварительным данным, стал причиной пожара площадью в четыре тысячи квадратных метров в подмосковном Красногорске. Об этом сообщила прокуратура Московской области в своем Telegram-канале.

«Точные выводы о причинах возгорания будут сделаны по результатам осмотра места происшествия и пожарно-технической экспертизы», — говорится в сообщении.

Ранее были опубликованы кадры пожара. На них был виден большой столб густого черного дыма, который, по словам очевидцев, можно было наблюдать из разных районов города.

Позднее стало известно, что возгорание произошло в поселке Новый на территории предприятия «Колесник», занимающегося производством резиновой обуви.

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